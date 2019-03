REDAZIONE TERMOLI

Il forte vento ha fatto muovere l’impalcatura di un palazzo in ristrutturazione in via Molise. L’allarme è stato lanciato dalle attività commerciali confinanti con l’immobile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Termoli con l’autoscala e la Polizia municipale, che ha deviato il traffico.