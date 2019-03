Immondizia e cartoni “arredano” il centro città, i cittadini: «Vergognoso»

CAMPOBASSO

Siamo in pieno centro città, all’inizio di Corso Vittorio Emanuele e questo è lo spettacolo che si presenta a chi quotidianamente lo attraversa anche solo per “lo struscio”. Scatoloni e immondizia all’incrocio di via Pietrunto, zona trafficatissima e frequentatissima, che sono lì da giorni e che presto potrebbero occupare anche il passaggio pedonale. «É possibile questo. È incredibile. Tra un po’ arrivano all’incrocio del passaggio pedonale … è vergognoso!», lamentano i cittadini indignati. Nel centro cittadino la differenziata ancora non parte, però gli scatoloni più voluminosi potrebbero anche essere piegati e buttati nell’apposito contenitore (ivi presente) destinato a carta e cartone. Ancora una volta, dunque, ci si appella alla civiltà dei cittadini che in più di un occasione lascaia desiderare per episodi analoghi. I furbetti della differenziata sono sempre in agguato e le segnalazioni anche in tal senso non mancano. Una cosa però è certa: vedere l’immondizia in pieno centro non è sicuramente un bel biglietto da visita in primis per chi viene da fuori ma anche, e soprattutto, per chi ci vive.