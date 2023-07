Immobili Iacp, Tramontano: “Il Comune può intervenire in caso di pericolo”

Il consigliere della Lega accusa l’amministrazione 5 stelle di Campobasso dopo la discussione nell’ultima assise civica

“I 5 Stelle, amministratori pilateschi e inadeguati della città di Campobasso, dichiarano che non possono intervenire, anche di fronte a situazioni di emergenza, in aree di proprietà dello IACP.

È una bugia colossale, figlia di un’ignoranza politico-amministrativa colossale”.

L’accusa arriva dal consigliere comunale e capogruppo a Palazzo San Giorgio della Lega, Alberto Tramontano.

“Di fronte a reali e documentati pericoli per la salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica il sindaco può ordinare interventi.

Di fronte all’inerzia dei proprietari interviene direttamente il Comune chiedendo poi eventuali risarcimenti rispetto ai costi sostenuti.

Come quando nel 2019 Roberto Gravina, dichiarò che avrebbe fatto abbattere l’hotel Roxy pur essendo di proprietà della Regione Molise, rappresentando un pericolo per i cittadini campobassani.

Il sottoscritto ha chiesto attraverso un atto consiliare, confidando in una presa di coscienza che non c’è stata, un intervento tempestivo e necessario.

Invece vi sono state accuse spregevoli e fuori luogo in considerazione della serietà del problema posto.

I 5stelle gridano alla vittoria perché la struttura comunale dopo 40 anni porta una delibera che definisce i frazionamenti in una parte del piano di zona di San Giovanni dei Gelsi: puerile dimostrazione di non conoscenza della macchina amministrativa. I 5stelle dovrebbero chiedere ad altre figure, come ad esempio ai propri assessori, remunerati profumatamente, il perché di un tale ritardo non certo ad un consigliere e per giunta di opposizione.

Il sottoscritto ha portato in aula un problema, che la maggioranza 5stelle ha considerato dal punto di vista meramente burocratico: una strada, un marciapiede, un giardino indecorosi e pericolosi per centinaia di cittadini e in particolare per cittadini affetti da malattie oncologiche.

Il sottoscritto, già nel 2020 ha accompagnato l’assessore comunale ai lavori pubblici Amorosa a fare un sopralluogo nella zona e sempre il sottoscritto ancora dal 2021 presentava in aula consiliare lo stato di via Marche e la necessità di interventi urgenti.

Questi sono fatti, non chiacchiere.

Figli di assessori comunali 5stelle in carica che partecipano a selezioni nel Comune di Campobasso dove svolgono la propria funzione.

Imprese riconducibili ad assessori in carica che partecipano ad appalti nel Comune di Campobasso dove svolgono la propria funzione assessorile.

Installazione di impianti di pubblica illuminazione lungo vie in cui abitano parenti di assessori comunali in carica (come riportato ampiamente dalla stampa), impianti pedonali e di illuminazione installati per favorire esercizi privati, milioni di euro finora spesi dalla giunta e dalla maggioranza grillina per finanziare spettacoli, feste e convegni.

Prelievi dal fondo di riserva per finanziare eventi ed iniziative per nulla urgenti, come ad esempio il Festival delle Erbe, contravvenendo allo spirito della normativa vigente.

Alcuni assessori 5stelle che non si mettono in aspettativa e svolgono il proprio ruolo, da quattro anni, a mezzo servizio nella città capoluogo.

Mobilità di personale promossa per favorire qualcuno (chissà chi?) e negata ad altri (chissà perché?).

In tutto ciò non si è ravvisato lo stesso impeto dei puritani 5stelle che amministrano Campobasso: hanno invece mostrato i muscoli e gonfiato il petto contro il sottoscritto che ha semplicemente portato in aula un problema che investe dei cittadini campobassani malati oncologici.

Per Alberto Tramontano fare politica significa assumersi responsabilità, guardare e toccare con mano i problemi e trovare soluzioni.

Grazie all’atteggiamento di Ponzio Pilato, 5stelle ante litteram, Gesù è stato condannato a morte”.