Immobile pericolante e pavimentazione: ultimati i lavori su via Monforte (FOTO)

Ci sono volute diverse settimane, non senza ritardi, per riportare in una condizione di normalità via Monforte, al centro di interventi di messa in sicurezza e rifacimento di parte della pavimentazione. Dopo le tante lamentele da parte di residenti e commercianti, la situazione ( come testimoniano le foto ndr) si è risolta con l’ultimazione dei lavori da parte del comune, con il sindaco Gravina, sollecitato a più riprese, che in prima persona nel corso dei sopralluoghi aveva promesso ai residenti l’accelerata decisiva alle operazioni.

Sempre in via Monforte, si sono conclusi anche i lavori per la messa in sicurezza di un immobile pericolante, considerato a rischio dai tecnici nel corso delle verifiche degli ultimi mesi. Sono state installate barriere/separatori che consentono il consueto transito ai pedoni, riducendo in maniera esponenziale il pericolo in caso di cedimenti. Sul futuro dell’immobile, tuttavia, come spiegato dall’amministrazione, non vi sono certezze. Al momento resta in stato di abbandono e in condizioni estetiche del tutto inappropriate, in attesa di una eventuale demolizione, già paventata nelle scorse settimane.