Immigrazione illegale, controlli della Polizia: 31 violazioni amministrative per 6mila euro di multe

Nell’ambito delle attività di controllo amministrativo attinenti il rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno poste in essere dal personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Campobasso, sono state contestate 31 violazioni amministrative, per un totale di circa 6 mila euro. I motivi delle contestazioni sono vari: non aver dichiarato la propria presenza all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, entro otto giorni dall’ingresso nel territorio dello Stato, avendo fatto ingresso in area Schengen; non avere ottemperato all’invito a presentarsi presso l’Autorità di Pubblica sicurezza ex art. 15 T.U.L.P.S e l’ aver dato alloggio, ovvero ospitato a qualsiasi titolo, anche se parente o affine, ovvero ceduto il godimento di un’unità immobiliare a cittadino straniero, senza darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Nell’ ambito di detta attività di controllo, nei giorni scorsi, personale della Squadra Amministrativa unitamente al personale dell’Ufficio Immigrazione ha notificato al proprietario di un appartamento di un comune in provincia di Campobasso 15 verbali di contestazione – per un ammontare di circa 5 mila euro – relativi alla violazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286). In particolare il trasgressore ha violato le disposizioni di cui all’art. 7 co. 1 e 2 bis del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 “per aver dato alloggio ovvero ospitato a qualsiasi titolo cittadini stranieri, o ceduto agli stessi il godimento di beni immobili posti nel territorio dello Stato, senza darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza”.

L’accertamento dell’illecito, è stato possibile a seguito di controlli amministrativi dai quali è emerso che presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Campobasso, nel mese di settembre, sono stati registrati ben 4 contratti di locazione con i quali il trasgressore, in qualità di locatore, aveva concesso in locazione ad uso abitativo a ben 15 cittadini di nazionalità straniera, senza darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.