Immigrazione e occupazione tra realtà ed opportunità: il convegno a Riccia

Si è tenuto ieri pomeriggio, in una sala dell’ ex conventino, gremita di cittadini riccesi e di persone provenienti dai Centri SAI di Termoli, Guglionesi, Montecilfone e Santa Croce di Magliano, il convegno organizzato dal Centro SAI di Riccia, gestito dalla Cooperativa sociale Medihospes, in collaborazione con il Comune di Riccia. L’ evento, molto interessante ed emozionante, ha consentito di conoscere meglio la realtà dell’immigrazione ed è stato occasione per dimostrare ancora una volta come Riccia sia una comunità volta all’accoglienza e all’integrazione.

Complimenti all’equipe del Centro SAI di Riccia per l’interessante iniziativa e per l’ottimo lavoro che quotidianamente svolge, operando fattivamente per l’integrazione. Un doveroso ringraziamento va al comitato festa di San Michele, che ha voluto inserire l’ evento all’ interno del programma civile, a testimonianza dei valori dell’accoglienza e del superamento delle disuguaglianze, che contraddistinguono questa festa.

E grazie ai migranti perché, attraverso le loro storie di vita e i loro racconti di fuga dalla guerra, dalla violenza e dalla povertà, di abbandono della loro terra e dei loro affetti, hanno regalato ai presenti tanti spunti di riflessione e tante emozioni.