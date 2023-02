Immigrazione clandestina, assolto consigliere comunale aggiunto di Campobasso

Secondo la ricostruzione sostenuta dal pubblico ministero, il membro dell’assemblea comunale era responsabile dell’ingresso illecito sul territorio italiano di diversi soggetti di nazionalità straniera. L’avvocato difensore Daiano Morena (in foto) incassa un’assoluzione importante

Sono state depositate le motivazioni della sentenza del Tribunale Penale in composizione collegiale di Campobasso che ha assolto con formula piena perché il fatto non sussiste il consigliere aggiunto al Comune di Campobasso Louzi El Khatir.



Le imputazioni erano state formulate a vario titolo per fatti relativi agli anni 2013-2014.

Una complessa e articolata attività di indagine aveva portato a processo diverse persone, finanche personale dell’ufficio immigrazione della Questura di Campobasso.



Tra le imputazioni a vario titolo contestate, quella più grave è il reato di immigrazione clandestina.

Proprio con riferimento a tale capo d’accusa, il consigliere aggiunto al Comune di Campobasso Louzi El Khatir è stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste.

Sono inoltre stati dichiarati prescritti gli altri capi di imputazione.



Le motivazioni sono state depositate. Spetterà ora alla Procura, che aveva formulato diverse richieste di condanna, tra le quali vi è stata una richiesta a 6 anni di reclusione per Louzi El Khatir, valutare l’eventuale impugnazione in appello.

Il consigliere è assistito dall’avvocato Daiano Morena ( in foto).