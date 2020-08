“Immigrati in fuga e intrecci Coop-Prefettura”, Salvini: “Interrogazione sull’accoglienza in Molise”

“Immigrati in fuga dai centri, impennata di positivi al Covid, intrecci familiari tra coop e prefettura, una valanga di soldi pubblici per i professionisti dell’accoglienza amici di Nichi Vendola: dopo l’inchiesta giornalistica sull’accoglienza in Molise presenteremo una interrogazione al ministro Lamorgese. Il governo spalanca i porti per la gioia di chi fiuta l’affare: 4.261 sbarchi dal primo gennaio 2019 al 14 agosto 2019, quando c’era la Lega al governo, diventati 15.406 nello stesso periodo di quest’anno con Pd-5Stelle-Renzi-Leu”.

Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando un servizio pubblicato sul quotidiano La Verità di oggi.