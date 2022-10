Immatricolazioni e iscrizioni Unimol, prorogata la scadenza al 28 ottobre

L’Università del Molise ha prorogato al prossimo 28 ottobre, e senza alcuna indennità di mora, la scadenza per le immatricolazioni e iscrizioni all’anno accademico 2022-2023.

“La scelta di una nuova proroga – è spiegato in una nota dell’ateneo – è stata presa in considerazione dell’attuale quadro generale, ed è finalizzata a garantire un periodo più ampio per la scelta universitaria e per completare le immatricolazioni e le iscrizioni.

Si è deciso, pertanto, di dare ancora tempo per perfezionare l’immatricolazione o l’iscrizione, senza alcuna mora, al nuovo anno accademico”.