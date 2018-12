«Immagino un Pd inclusivo e non escludente»

Il riferimento, poi, a Nicola Zingaretti: «E’ chiaramente una espressione di una vera apertura e collaborazione con le fasce più riformiste e con la sinistra laburista. Il decreto Minniti – Orlando è stato un decreto che ha facilitato la vita alla Lega. Ero in piazza allora contro quel decreto, non a prendere consensi. Si tratterà di un congresso regionale duro e lungo, dove non ci sarà esclusione di colpi. Ma noi arriviamo per aggiungere, non per togliere al Partito Democratico.» L’argomento cade poi sulle prossime elezioni europee e comunali: «La letterina di Di Maio e compagni è penosa. Il Movimento Cinque Stelle dice di voler cambiare l’Europa ma in Italia governa con i fascisti. Aumentano le tasse, abbassano le pensioni, chiedi agli enti locali di mettere più tributi, tassi il volontariato, poi dici abbiamo sbagliato e ci vediamo a gennaio. Ma a chi vogliono prendere per i fondelli?».

Per quanto riguarda l’appuntamento con le amministrative, Durante si esprime così: «Il PD, partito al quale appartengo (per quanto a qualcuno non stia bene), deve ricostruire seriamente un’area riformista, laburista, democratica che possa migliorare, per il Comune, quello che non è stata fatto. Questa amministrazione alcune cose non le ha fatte e non le ha potute fare, perché purtroppo c’è stata una parte della maggioranza in Consiglio comunale che non è stata politicamente vicina a chi ha concorso alla sua elezione.»

Infine la stoccata ai suoi competitors Buono e Facciolla per la corsa alla segreteria regionale: «Ricevo messaggi di cittadini che mi chiedono come iscriversi al Pd. Non mi sembra una cosa ininfluente in questo momento o residuale. Per me è un segnale chiaro e molto indicativo e si pone con forza al centro di un discorso fatto anche da chi fino ad oggi ha amministrato il Pd».