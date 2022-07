Immagini in mostra, lo scatto di Egidio Cicoria premiato a Roma

Due scarpe rotte su una finestra del borgo di Provvidenti, il paese più piccolo del Molise. Una foto intitolata “Le scarpe di Charlie Chaplin” e realizzata in una cornice molto suggestiva. L’autore è Egidio Cicoria di Bonefro e il suo scatto suggestivo è stato premiato a Roma nel corso dell’evento ‘Immagini in mostra’ organizzato lunedì 11 luglio 2022 a palazzo Ferrajoli. La manifestazione ha coinvolto fotografi provenienti da tutta Italia e ha visto l’intervento de professor Plinio Perilli e la conduzione dell’editore Luciano Lucarini. La foto di Cicoria è stata molto apprezzata e si inserisce nel suo percorso culturale e artistico. “Egidio Cicoria sì accosta alla fotografia in età matura, attratto dalla capacità dell’obiettivo di raccontare storîe vere. Realista e al contempo poetico, non usa filtri, se non quello dell’emozione. È così che il passo stanco di un’anziana donna, catturato da un suo scatto, esprime il racconto di una vita, e la luce di un lampione, colta nell’attimo di magia, rende eterna una piazza dimenticata. Egidio è gioia e malinconia. È dualismo vivo che, scatto dopo scatto, ci apre alla sorpresa”. Un impegno dedicato al suo paese, Bonefro, al territorio e al gusto della bellezza che rappresenta un contributo alla promozione e alla valorizzazione dei luoghi e delle persone che li abitano.