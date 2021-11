Immagini, emozioni e racconti nel calendario 2022 dell’Arma (VIDEO)

Il calendario dell’Arma dei Carabinieri 2022 presentato presso il Comando provinciale di Isernia insieme ai nuovi aggiornamenti

Racconti e immagini commoventi, che ricordano anche un anno difficile per tutti noi. È così che il tenente colonnello Vincenzo Maresca, in questa mattina del 16 novembre, ha voluto presentare il nuovo calendario dei Carabinieri, festeggiando con l’occasione anche il bicentenario del regolamento generale dell’Arma.Le tavole del maestro Sandro Chia e i racconti di Carlo Lucarelli hanno confezionato con eleganza e passione l’89esimo calendario per testimoniare, ancora una volta, la vicinanza dell’Arma ai cittadini.

Il mese esemplare

È marzo il mese forse più intenso, quello il cui racconto ha commosso tutti, anche Maresca, che orgoglioso di appartenere a una categoria di eroi, proprio come quelli che hanno salvato il pullman di bambini a Milano, ha letto alcune righe. L’evento a cui si fa riferimento è quello del 20 marzo del 2019, quando il senegalese Osseynou ha dirottato un bus cosparso di benzina, con l’intenzione di fare una strage. E così, il disegno del militare che prende per mano due bambini, lasciando alle loro spalle il pullman in fiamme, è forse uno dei più belli.

Gli aggiornamenti

Novità anche sul sito dei Carabinieri, dove i contenuti sono stati adattati alle piattaforme mobili per facilitare la navigazione sul cellulare, che sicuramente è più gettonata ormai rispetto al browser del pc. Interazioni più immediate anche per i giovani che vogliono arruolarsi e possono rimanere informati sui concorsi.

Dunque, un impegno costante quello dell’Arma sul territorio, che resta all’avanguardia anche da un punto di vista tecnologico per stare al passo con i cambiamenti e garantire, come sempre, la sicurezza dei cittadini su tutti in fronti.