«Immagini e lacrime che rievocano la tragedia di San Giuliano di Puglia»

A parlare il sindaco del paese molisano, Giuseppe Ferrante dopo il terremoto che ha colpito l’Albania

REDAZIONE TERMOLI

«Quelle che stanno passando in questi giorni sono immagini, suoni, lacrime che rievocano la tragedia di San Giuliano di Puglia». Ha esordito cosi in un suo commento l’attuale sindaco di San Giuliano di Puglia, Giuseppe Ferrante. «A distanza di 17 anni altri bambini perdono la vita per l’incuria dell’uomo, che dovrebbe difenderli e tutelarli. Le lacrime e il dolore non hanno orientamento politico o colore di bandiera. Un plauso va a i nostri Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e a tutte le associazioni di volontariato che hanno portato in loco tutte le loro competenze, professionalità e calore umano».