Immacolata, si rinnova il tradizionale omaggio alla Madonnina

REDAZIONE TERMOLI

Si è rinnovato questa mattina, 8 dicembre, in piazza Regina Elena a Termoli il tradizionale omaggio alla Madonnina in occasione della festa dell’Immacolata Concezione. Un momento che ha richiamato tanti fedeli che in questa bella giornata di sole hanno voluto rivolgere una preghiera alla Madonna insieme al vescovo della Diocesi di Termoli – Larino, Gianfranco De Luca, ai sacerdoti con la partecipazione dell’amministrazione comunale e delle comunità parrocchiali della città. Al termine della preghiera dell’Angelus, accompagnata da canti mariani, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, hanno deposto un omaggio floreale ai piedi della statua della Madonnina servendosi di una scala attrezzata.