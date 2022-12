Migranti, 130 posti in Molise nella rete dei Centri di assistenza straordinaria

Una manifestazione di interesse per la partecipazione ad una procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio di accoglienza in favore dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale cui dare ospitalità nel territorio della provincia di Campobasso per massimo 130 posti di accoglienza da reperirsi in ampliamento della rete dei Centri di assistenza straordinaria (Cas) è stata attivata dalla Prefettura di Campobasso. Il periodo di riferimento è gennaio-aprile 2023 con eventuale proroga tecnica. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato alle ore 13 del prossimo 29 dicembre.