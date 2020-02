Imbrattata la Chiesa di San Giorgio, incivili ancora in azione

Come successo in altre circostanze, anche questa volta, non usiamo giri di parole nel riferire l’ennesimo atto di inciviltà ai danni dei monumenti del capoluogo di regione. Alcuni imbecilli, non trovando null’altro da fare, hanno pensate bene di imbrattare la Chiesa di San Giorgio a Campobasso, nella sua parte posteriore. Inciviltà e stupidaggine, purtroppo, fanno spesso danni notevoli. Ci auguriamo, dopo averlo letto nel cartello posto proprio sulla parete della Chiesa, che l’area sia realmente videosorvegliata e che le telecamere non facciano parte del “pacchetto” che deve ancora entrare in funzione. Uno sfregio alla storia della città che, sicuramente, gli autori del gesto non conoscono. Novelli poeti e artisti provetti hanno pensato bene di non trovare tela migliore della mura della storica Chiesa. E’ proprio vero, come diceva De Zan, che la mamma degli idioti è sempre incinta.

IN ALTO IL VIDEO, IN BASSO LE FOTO