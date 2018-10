“Imbrartiamo”, street art e Misteri: pubblicato il bando dedicato ai giovani artisti

REDAZIONE CAMPOBASSO

Nell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, che ha come slogan ufficiale “Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro”, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, coordinamento UNESCO ha riconosciuto, alla sfilata dei Misteri, il relativo marchio, consentendo all’iniziativa di rientrare nel calendario italiano. Il 3 dicembre 2018 ricorrono i 300 anni dalla nascita dell’insigne scultore campobassano, Paolo Saverio Di Zinno, autore degli ingegni volanti. L’Amministrazione comunale ha deciso di celebrare la ricorrenza con un insieme di iniziative artistiche e culturali. Uno dei progetti è “Imbrartiamo, street art e Misteri”, idea nata con l’Associazione Malatesta, per sostenere e valorizzare la creatività dei giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni attraverso i linguaggi dell’Arte Urbana e, nel contempo, riqualificare ampie zone della città e della periferia. Sarà richiesto di lavorare sul territorio cittadino, per arrivare alla realizzazione di interventi che siano espressione dell’artista ma anche frutto di un attento ascolto e di una negoziazione con il contesto territoriale e sociale. Attraverso le azioni previste dal bando, pubblicato sul sito del Comune, si propone di rigenerare alcune aree cittadine da affidare ad artisti selezionati, coinvolgendo la comunità ed il quartiere interessato; coinvolgere i giovani attivando partenariati con soggetti che operano nel campo della creatività urbana; attivare un processo di formazione dei giovani per valorizzare gli aspetti professionalizzanti della creatività under 30; contrastare i fenomeni di vandalismo ed imbrattamento, offrendo delle alternative espressive concrete individuando i muri destinati alla creatività; valorizzare Campobasso dal punto di vista turistico attraverso l’arricchimento delle opere murali già presenti in città. Il bando è finalizzato all’individuazione di 2 street artisti che saranno invitati a Campobasso per due residenze della durata di una settimana ciascuna. I selezionati potranno elaborare e realizzare uno o più interventi di Arte Urbana. Il progetto si sviluppa in modo coordinato e condiviso su superfici murali individuate dall’Associazione Malatesta ed autorizzate dal Comune di Campobasso e dallo IACP. I progetti artistici saranno ispirati al tema dei Misteri, il confine tra sacro e profano, la lotta tra il bene ed il male, in una lettura moderna, lasciata alla libera interpretazione degli artisti. La partecipazione è gratuita e la domanda potrà essere presentata entro il 30 ottobre 2018. Tutti i dettagli sul sito www.comune.campobasso.it.

MA.TA.