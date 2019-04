“ImbrARTiamo”, San Michele su un murales a Fontana Vecchia (FOTO)

CAMPOBASSO

É più di un intervento di riqualificazione urbana. É vera e propria arte che prende forma. Campobasso torna a stupire e soprattutto le facciate dei palazzi tornano nuovamente a splendere di colori. Un modo per donare nuovamente bellezza alla nostra città. Dopo San Giovanni, infatti, è la volta di Fontana Vecchia, dove da qualche giorno un possente San Michele ha fatto la sua comparsa su una delle facciate della palazzina che affaccia sulla rotonda alla fine di via Garibaldi, all’incrocio con Contrada Macchie. Il murales si ispira al dipinto dell’artista Luca Giordano dal titolo “San Michele sconfigge gli angeli ribelli”.

Il progetto “ImbrARTiamo Street Art Misteri”, promosso dall’Amministrazione comunale sotto la guida della Malatesta Associati, sta prendendo pian piano forma. L’artista varesino Andrea Ravo Mattoni, specializzato in arte classica, in cima ad una gru sta dando vita ad una vera e propria opera d’arte. La prima, in ordine di tempo, alla quale seguiranno altre sempre in zona.

É in atto a Fontana Vecchia un vero e proprio restyling all’insegna dell’arte. Anche la pensilina per la sosta dell’autobus non è stata risparmiata da questa ventata di colore. Manifesti raffiguranti bocche che parlano, suoni onomatopeici e auto in corsa hanno preso il posto dell’incuria a cui era abbandonata da tempo.

Il Laboratorio Carta, Colla e Colori dell’Associazione Forma di Andrea Ravo ha dato vita anche a questa magia artistica. Per l’artista varesino dopo Campobasso direzione Francia, dove realizzerà sulla tomba del Da Vinci un’opera d’arte con raffigurati Mattarella e Macron.