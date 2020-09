Imbocca contromano e a forte velocità l’uscita di Bojano lungo la SS17, scatta la sanzione

Monitoraggio del territorio: i carabinieri hanno controllato 125 veicoli e identificato 148 persone

Nelle scorse ore sono stati attuati numerosi posti di Controllo da parte dei carabinieri di Bojano, con il fine di prevenire e reprimere la commissione di infrazioni al Codice della strada, tra le quali le più frequenti l’uso del telefono cellulare alla guida, la velocità ed i sorpassi azzardati, nonché la guida in stato di ebbrezza. L’attività svolta con l’impiego di 10 pattuglie, ha prodotto ottimi risultati e favorevole riscontro della cittadinanza, specie dei comuni di Cercemaggiore e Trivento, nel corso della quale i veicoli controllati sono stati 125 e le persone identificate 148, 5 delle quali sanzionate per infrazioni al Codice della Strada. La più grave commessa lungo la S.S. 17, quando il conducente di una vettura proveniente da Campobasso, imboccava a forte velocità ed in contromano l’uscita dall’abitato di Bojano posta immediatamente dopo l’immissione sulla SS647.