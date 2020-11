“Illuminiamo Montenero”. Il Covid non spegne tutte le luci del Natale

“L’anno che sta volgendo pian piano al termine – affermano l’assessore Dragani e la consigliera Calgione – ci ha riservato molte sorprese. Il contesto di emergenza sanitaria ancora in corso e una pandemia che non lascia intravedere spiragli di mitigazione nel breve periodo, hanno indotto tutte le amministrazioni comunali a rivedere i propri programmi, specie quelli riferiti agli eventi pubblici in generale e di quelli attinenti alle festività del prossimo Natale.

Dal canto nostro, dopo aver svolto un’approfondita riflessione su questi temi, abbiamo assunto la decisione di rivedere il consueto piano delle luminarie natalizie, riducendolo sensibilmente rispetto agli altri anni e limitandolo ad alcuni punti luce posti solo nella centrale Piazza della Libertà e agli ingressi del paese, cioè presso la rotonda di Villa Santa Maria, in zona Bivio e al Santuario della Madonna di Bisaccia.

La nostra è stata soprattutto una scelta di sobrietà, condivisa con la Pro Loco Frentana con la quale abbiamo una collaborazione e una sinergia ormai consolidata negli anni, che riteniamo fosse assolutamente dovuta in un periodo così particolare come quello che stiamo vivendo, ma abbiamo pensato anche di dover utilizzare diversamente una parte delle risorse economiche destinate a questi scopi.

Ed è per questo motivo che abbiamo voluto immaginare un paese sicuramente illuminato a festa, ma con famiglie, attività commerciali e privati in genere, che mettono in luce balconi, giardini e pertinenze varie con istallazioni luminose a tema natalizio, utilizzando ingegno e originalità, ad esempio anche con materiali riciclati o comunque riciclabili.

Siamo certe che lo spirito di unità e solidarietà di cui ha dato prova il nostro paese e tutta l’Italia nella scorsa primavera, con i tricolori esposti e le canzoni cantate alle finestre, possa contribuire a rafforzare il nostro senso di comunità e illuminare il cammino verso il prossimo Natale.

Rinnoviamo quindi l’invito a partecipare numerosi al concorso denominato Illuminiamo Montenero 2020-2021: potete trovare tutti i dettagli al link: http://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1767″.