Illuminazione pubblica, pronta una serie di interventi in diverse zone della città

“Stiamo lavorando affinché la rete di illuminazione venga estesa in vari punti della città, tra ciò che è stato già programmato e ciò che potrebbe verificarsi dopo un attento lavoro di implementazione”. Così Il sindaco Roberto Gravina, annunciando qualche giorno fa un lavoro certosino da parte dell’amministrazione per quanto riguarda i punti luce da installare sul territorio cittadino. Tanto lavoro e tante novità per spegnere, o provare a spegnere, le tante polemiche degli ultimi mesi, giunte soprattutto da parte dei residenti delle contrade.

Nel primo pacchetto di interventi avviato nelle scorse settimane, erano comprese alcune strade del capoluogo che da tempo attendevano una svolta. Si pensi alla zona di Selva piana, che ha ritrovato una soglia accettabile di sicurezza. Nelle ulteriori installazioni annunciate dal primo cittadino, invece, figurano una serie di aree-novità quali via San Lorenzo, contrada Tappino, via S. Antonio dei Lazzari, via Normanno, via Carducci, oltre a diverse contrade: Limiti, Santa Lucia, Cese e Camposarcone.

“Non è detto che gli interventi si fermeranno qui – aggiunge Gravina – c’è la possibilità di mettere in sicurezza altre aree attraverso finanziamenti comunali. Su quest’ultimo punto stiamo cercando di valutarne la fattibilità. Estendere quanto più la rete di illuminazione rientra tra gli obiettivi di questa amministrazione”.