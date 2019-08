Illuminazione pubblica, il Molise tra le regioni più “sprecone”

Il consumo di energia elettrica pro capite è tra i più alti in Italia pari a 138kWh

C’è anche la nostra regione tra quelle che, in Italia, detengono il primato nel consumo di energia elettrica pro capite per l’illuminazione pubblica pari a 138 kWh. È quanto riportato dal report stilato dall’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, secondo cui il Molise si classifica tra le più “sprecone” dello Stivale insieme a Valle D’Aosta (199 kWh), Calabria (151 kWh), Basilicata (143 kWh) e Abruzzo (142 kWh). Quelle più virtuose sono invece la Campania (80 kWh), il Lazio (81 kWh), il Veneto (85 kWh) e la Lombardia (88 kWh). In generale, l’Italia è tra i paesi più luminosi del continente, ma anche inutilmente. Ed infatti, il consumo di energia elettrica pro capite per l’illuminazione pubblica è il doppio rispetto a quello della media europea.