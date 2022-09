Illuminazione pubblica e adeguamento degli spazi: a Portocannone procedono i lavori 

Proseguono spediti a Portocannone gli interventi destinati alle opere pubbliche e di efficientamento energetico a seguito del contributo assegnato al Comune per l’anno 2022. Con una delibera di giunta si è approvato il progetto esecutivo per i seguenti interventi:

– Messa in sicurezza dell’area comunale in via Berlinguer, con relativa pavimentazione e zona verde annessa;

– Installazione di illuminazione pubblica nel nuovo tratto stradale che collega trav. Jovine con la zona artigianale;

– Illuminazione area di gioco dello stadio “Comunale dei Pini” con tecnologie efficienti ed innovative;

I lavori sono stati già affidati e avranno inizio a breve, con un costo complessivo di € 50.000,00 , sempre senza intaccare nulla sul bilancio comunale.

“Continua l’opera di miglioramento del nostro patrimonio e di adeguamento degli spazi in tutte le zone del Paese, il tutto per proiettare sempre di più in avanti la nostra Portocannone”, ha commentato il sindaco Francesco Gallo.