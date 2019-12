“IlluminaToro” e accendi il tuo Natale

TORO. Il progetto “Illumina e vinci“ nasce dall’idea di animare i borghi coinvolgendo in maniera attiva i cittadini che con la loro creatività sono chiamati ad addobbare portoni, finestre e tratti di strada del centro del paese e delle campagne con luminarie, addobbi, decori. Una giuria esterna giudicherà, attraverso dei criteri stabiliti a monte, Il lavoro più bello e il migliore vincerà un buono spesa da 150 euro! Non male in un periodo in cui le spese arrivano alle stelle! Troppo spesso i piccoli paesi, soprattutto quelli del Molise, soffrono di un crescente spopolamento e di una sopita vitalità soprattutto nel periodo invernale. Il progetto pilota proposto da una cittadina torese, è stato abbracciato e patrocinato dal Comune di Toro e organizzato dall’Associazione Pro Loco Toro e dal Comitato San Mercurio. Ad oggi numerose sono state le adesioni e nei vicoli del centro fervono i preparativi con lucette, nastri, ghirlande e campanelle natalizie, segno che anche i paesi più piccoli sono ancora pieni di vita e hanno tutta la voglia di valorizzare luoghi e strade in cui molto spesso tutti noi, assorbiti da una vita sempre più frenetica, non passiamo più o ne abbiamo dimenticato bellezza e poesia. E allora non resta che passeggiare per le strade illuminate del paese dall’8 dicembre, ammirare le decorazioni e partecipare alla premiazione che si terrà in Piazza del Piano il 5 gennaio alle 21.00, quando si esibiranno anche i gruppi musicali con il Canto tradizionale e augurale della Pasquetta. E che vinca il migliore!