“Illuminaevinci”. Tutti i vincitori del concorso. Tripudio di luci e colori!

Si è conclusa anche la terza edizione di Illuminaevinci che in questo 2021 ha avuto più che mai un ruolo di forza sociale per tutti i Comuni che hanno aderito e i cittadini che hanno partecipato. Mai come quest’anno infatti gli effetti del Covid sulla società sono stati palpabili.

Attraverso i contatti con la popolazione, gli Enti locali, le Pro Loco, abbiamo potuto notare le grandi difficoltà in cui versano molte famiglie e lo scollamento dei cittadini dalla vita sociale. Uno scollamento accentuato dall’allontanamento a cui ci costringe il Coronavirus. Il progetto Illuminaevinci ha centrato in pieno il proprio obiettivo:

evitare che distanziamento sociale si sia trasformato, durante le festività natalizie, in indifferenza verso la propria comunità. Il tutto attraverso una competizione sana e costruttiva che ha sollecitato i cittadini a visitare anche altri paesi del Molise collegati alla rete di Illuminaevinci.

Se l’iniziativa di selfievinci volta ad incentivare il turismo invernale nei nostri paesi non ha sortito gli effetti sperati sui turisti che, a causa del Covid, hanno disdetto molte delle prenotazioni invernali anche in Molise, tante sono state le fotografie che gli stessi molisani e coloro che non rientravano da molto tempo nel proprio paese d’origine, hanno scattato dietro la cornice instagram posizionata negli angoli più belli dei Comuni partecipanti, dandole un senso ancora più profondo: quello di creare un selfiericordo dell’edizione illuminaevinci 2021 e del paese illuminato da tenere a casa come souvenir del Natale appena passato.

Emozione, curiosità e tanto lavoro di squadra ci spingono a fare sempre meglio così che, nell’annunciare la chiusura di questa edizione con i relativi vincitori, la nostra fantasia è già oltre ed è pronta ad organizzare le luminarie sociali del 2022 attraverso l’ideazione di nuovi contest, nuove sfide e nuovi traguardi da raggiungere nelle comunità molisane.

Ringraziamo tutte le Amministrazioni Comunali, le Associazioni e le Pro Loco che insieme a noi hanno svolto un lavoro di raccordo. Ringraziamo la Regione Molise nella figura del presidente Salvatore Micone, che ha sostenuto la realizzazione dei video promozionali del territorio realizzati da @Viaggia con Wallace e le animazioni di Marco Biondi. Un grazie speciale alle foto di Paolo Pasquale di @turismoinmolise che con il Best Social Lighting, ovvero il premio per la foto più votata sul web, hannopermesso alla pagina fb @illuminaevinci di interagire con tutto il popolo web con più 200mila visualizzazioni anche oltreoceano.

Soprattutto ringraziamo i molisani, circa 400 partecipanti che si sono cimentati nella gara, i bambini che hanno addobbato alcune piazze utilizzando materiale da riciclo e coloro che hanno preferito svolgere il ruolo di spettatori attenti e che hanno partecipato ieri sera alla cerimonia di premiazione in diretta fb con @zr_webtv visualizzata da oltre 7 mila persone. Sul canale youtube di illuminaevinci è inoltre possibile vedere il video trailer del Natale dei paesi del Molise con tutte le installazioni più belle di questa edizione:

https://youtu.be/hya8jHEcWyY e, dalla prossima settimana, due appuntamenti settimanali annunciati sulla pagina fb di @illuminaevinci (mercoledì e venerdì) per vedere i video di tutti i paesi che hanno partecipato.

I VINCITORI dell’edizione 2021 sono:



PESCHE |

Premio Giuria GIOVANNI PINELLI

Premio Best Social Lighting PIERLUCA DI GABRIELE



ROCCASICURA |

Premio Giuria LOMBARDI ANTONIETTA

Premio Best Social Lighting AMELIA ONORATO



MONTAGANO|

Premio Giuria LUCIO TOMASSO

Premio Best Social Lighting LUCIA GALUPPO (QUELLI DI VIA APPENNINI)



ROCCAMANDOLFI |

Premio Giuria MARIANGELO D’ANGELO

Premio Best Social Lighting PIERMARCO D’ANGELO



ROCCAVIVARA |

Premio Giuria EX AEQUO: GRAZIANO PAOLO; JULIANO ELENA

Premio Best Social Lighting NATALIZIA ENRICO



CONCA CASALE |

Premio Giuria MARTA CRESCENZI

Premio Best Social Lighting SABINA BUCCI



MACCHIA D’ISERNIA |

Premio Giuria GIANLUCA SUCCI

Premio Best Social Lighting ROSARIO BELTRANTE



VENAFRO |

Premio Giuria VICO PARASACCO

Premio Best Social Lighting FAMIGLIA DI GIOVANNI



SAN GIOVANNI IN GALDO |

Premio Giuria GABRIELLA PALLADINO

Premio Best Social Lighting GABRIELLA PALLADINO



TORO |

Premio Giuria RUGGIERO/PIFALO

Premio Best Social Lighting GIANNI CIACCIA



CAMPODIPIETRA |

Premio Giuria PAVENTI TERESA

Premio Best Social Lighting PAVENTI GIANNA/MASTROMATTEO LIBERA



PIETRACATELLA |

Premio Giuria MICHELA FALCONE

Premio Best Social Lighting MICHELA FALCONE



SESTO CAMPANO |

Premio Giuria MARILISA SARACINO

Premio Best Social Lighting MARCO BRUNO (BAMBINI DEL CATECHISMO)



COLLI A VOLTURNO |

Premio Giuria SERENA SASSATELLI

Premio Best Social Lighting FRAZIONE VALLONI



