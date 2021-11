Illuminaevinci lancia la sfida alla quarta ondata: il Natale dei paesi del Molise

“Lontani ma vicini”. E’ questa la regola primaria del nuovo appuntamento di Illuminaevinci che, dopo il successo del 2020 nonostante il lockdown, torna ad illuminare i paesi del Molise anche in questo Natale 2021. Non sappiamo ancora cosa ci aspetta con la quarta ondata della pandemia dietro l’angolo. Ma illuminaevinci è pronta a portare ancora luce e speranza sul nostro territorio coinvolgendo la popolazione dei paesi aderenti e mantenendo sempre e comunque alta l’attenzione verso la diffusione del Covid.

PESCHE | ROCCASICURA | ROCCAMANDOLFI | ROCCAVIVARA | CONCA CASALE |

MACCHIA D’ISERNIA | VENAFRO | SAN GIOVANNI IN GALDO | TORO |

CAMPODIPIETRA | PIETRACATELLA | SESTO CAMPANO

Quest’anno saranno tredici i paesi partecipanti e non si escludono ulteriori annessioni prima dell’avvio del Contest che accenderà ufficialmente i riflettori sul Natale molisano l’8 dicembre.

Ogni paese aderente, avrà un suo referente cui possono far riferimento i cittadini che vogliono

iscriversi e partecipare al Contest più movimentato del Molise.

Le novità di quest’anno saranno possibili grazie alla partecipazione dei Comuni, ma anche alla partecipazione della Presidenza del Consiglio Regionale della Regione Molise. Attraverso il coinvolgimento dei singoli Comuni e delle Associazioni operative sul territorio, come le Pro loco verrà realizzato un video che mira alla valorizzazione del territorio molisano nel periodo invernale e addobbato con le luci dei suoi abitanti.

Tanti premi in buoni spesa o in doni che, come lo scorso anno, sono messi in palio dai piccoli commercianti locali, dagli esercenti, dai cittadini e da tutti coloro che partecipano attivamente all’iniziativa. Quest’anno, oltre ai due premi previsti dal progetto: il PREMIO DELLA GIURIA COMPETENTE per la migliore installazione luminosa e il BEST SOCIAL LIGHTING, ovvero la foto più cliccata sulla pagina fb di @illuminaevinci, è previsto anche un premio social per tutti i NON RESIDENTI in Regione: SELFIEVINCI! I curiosi che gireranno più comuni illuminati e in ognuno di essi scatteranno un SELFIE menzionando @illumina_evinci nelle loro stories di instagram, vinceranno un soggiorno in Molise per due persone nel periodo primaverile. Il soggiorno è offerto da strutture ricettive del territorio molisano che verranno indicate nel corso dell’evento.

Insomma, positivi sì, ma di ottimismo e serenità.