Illuminaevinci in Molise: oggi 12 dicembre accensione delle luminarie

Avvio ufficiale della III edizione del Contest. Accendi anche tu le luci di Natale

Prende il via oggi con l’accensione delle luci dei 400 partecipanti al Contest #illuminaevinci21 nei 14 Comuni che hanno aderito e che accompagnerà l’intero periodo natalizio fino al 6 gennaio 2022.

E dai paesi provengono le immagini e i video di alcune installazioni luminose che decorano e illuminano i vicoli e le rue dei paesi molisani ancora così pieni di vita e di energia, paesi in cui grandi e piccoli insieme hanno collaborato e contribuito a dare a illuminaevinci il suo vero significato: quello di restituire il senso della Comunità, del vivere comunitario e far rinascere negli occhi di guarda, ogni anno, il sentimento profondo che accompagna il Natale soprattutto in questi anni in cui l’isolamento forzato tende a dividere piuttosto che a unire.

E’ il messaggio di una concorrente che riassume il senso di tutto: “dopo questo periodo buio aspettavamo con gioia la luce. Con questa iniziativa ci avete ridato la forza di avvicinarci al Natale con spirito più allegro e giocoso”. Il contest Illuminaevinci coinvolge: PESCHE | ROCCASICURA | MONTAGANO| ROCCAMANDOLFI | ROCCAVIVARA | CONCA CASALE | MACCHIA D’ISERNIA | VENAFRO | SAN GIOVANNI IN GALDO | TORO | CAMPODIPIETRA | PIETRACATELLA | SESTO CAMPANO | COLLI A VOLTURNO