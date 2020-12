“Illumina e Vinci”. Si accendono le luci sul Natale

Questa sera (13 dicembre) alle 18.00 luminarie pubbliche e private accese nonché suoni delle campane nei Comuni molisani aderenti all’iniziativa “Illumina e Vinci”, promossa per dare calore, colore, sorrisi, simpatia, aria di festa e verve natalizia un po’ dappertutto nelle due province molisane in questo persistente periodo di ristrettezze e magra sul piano sociale e dei rapporti interpersonali. Innanzitutto i Comuni che hanno avallato l’idea e dove appunto prenderà questa sera “Illumina e Vinci” per la gioia, i sorrisi e la soddisfazione di piccoli e grandi ambosessi : Castelpizzuto, Conca Casale, Campodipietra, Boiano, Petrella Tifernina, Cercepiccola, Roccavivara, Toro, Sesto Campano, Roccamandolfi, Sant’Angelo del Pesco, San Polo Matese e San Giovanni in Galdo. Sempre questa sera per salutare degnamente l’appuntamento ci sarà la diretta streaming in tutti i Comuni partecipanti, collegandosi su Zona Rossa web tv. “In tanti hanno partecipato -spiegano gli animatori dell’appuntamento- e siamo riusciti a rianimare gli interessi e i cuori di tantissime persone, cosa assolutamente opportuna e necessaria dati i problemi e le paure in atto. Ringraziamo quanti hanno sostenuto l’appuntamento e ci auguriamo di portare sorrisi e serenità un po’ dappertutto”. Ed allora tutti pronti alle 18,00 ad accendere luminarie pubbliche e private nel Molise per divertirsi e risollevarsi nell’animo sperando poi di vincere anche qualcosa, aspetto quest’ultimo sempre gradito !

Tonino Atella