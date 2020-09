Il Voucher Back to School del Comune di San Massimo, #allin per il diritto allo studio

SAN MASSIMO. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, nell’augurare un buon inizio di anno scolastico, hanno voluto omaggiare tutti gli studenti di San Massimo, di un buono finalizzato all’acquisto di materiale scolastico. Il Voucher Back to School vuole strappare un sorriso in un momento storico particolare per tutti, agli studenti che si apprestano a vivere una ripartenza scolastica diversa ed insolita dalle altre ed alle famiglie che dovranno fronteggiare nuovamente gli effetti negativi del Covid-19. I buoni scuola saranno spendibili presso le cartolibrerie e le cartolerie di Bojano aderenti all’iniziativa comunale, entro e non oltre la fine dell’anno scolastico. «I nostri incaricati provvederanno alla consegna degli stessi a domicilio nella giornata del 7 Settembre. Per gli iscritti alla scuola dell’infanzia, il buono scuola avrà un valore pari a 20,00 euro; altresì il Comune ha provveduto all’acquisto di nuove attrezzature didattiche: banchi, sedie, mobili contenitori per zainetti, casellari e giochi. Per gli iscritti alla scuola primaria, il buono scuola avrà un valore pari a 30,00 euro; oltre alla fornitura gratuita dei libri di testo. Per gli iscritti alla scuola secondaria di I grado, il buono scuola avrà un valore pari a 50,00 euro; inoltre recandosi presso la sede comunale è possibile far richiesta per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, legata all’indicatore ISEE. Per gli iscritti alla scuola secondaria di II grado, il buono scuola avrà un valore pari a 70,00 euro; oltre alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo legata all’indicatore ISEE, da richiedere in Comune. La scuola è la risorsa imprescindibile capace di proiettare le giovani generazioni nella società del futuro. Il luogo dell’apprendimento e dell’esperienza, dove si impara e si cresce. A voi bambini, a voi ragazzi il nostro augurio di buon anno scolastico».