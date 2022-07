“Il vissuto della nostra famiglia”. Presentato a Roma il libro di Emilia Bianca Saliola

L’autrice è originaria di Pietracupa. Il suo desiderio: scrivere un libro sul vissuto della sua vita trascorsa nel Molise e a Roma, per narrare le vicende della sua famiglia molisana

Nella prestigiosa sala eventi dell’Hotel Empire di Roma, lo scorso 2 Luglio,la scrittrice molisana Emilia Bianca Saliola, ha presentato il suo libro “ Il vissuto della nostra famiglia” edito da “ Etabeta”, con la prefazione della scrittrice Sabrina Izzi.

All’interessante evento erano presenti molti parenti,amici e stimatori della dottoressa Saliola, che per lunghi anni ha lavorato presso il Ministero delle Finanze, ricoprendo incarichi importanti nella Ragioneria dello Stato.

La dottoressa Saliola, nata nel Comune di Pietracupa, delizioso borgo molisano in provincia di Campobasso, ha dichiarato che il suo desiderio segreto era quello di scrivere un libro sul vissuto della sua vita trascorsa nel Molise ed a Roma, per narrare le vicende della sua famiglia molisana,appunto la” nostra famiglia” del titolo, dando a tale aggettivo un significato“ ampio, universale e sacrale “, come lo stesso Papa Francesco ha voluto evidenziare, nelle recenti giornate dedicate alla famiglia.

Nel libro, Emilia Bianca, analizza il suo vissuto e quello della sua famiglia negli ultimi 150 anni, con una prosa profonda, spontanea e commovente .Il suo stile di scrittura è scorrevole, piacevole, poetico. La narrazione su i suoi avi, su i suoi genitori, su i suoi parenti,su i suoi amici e sul paese dove e’ nata, apre una interessante “ finestra” sulla recente storia dei nostri emigranti e sulle difficoltà da loro incontrate andando a vivere nelle metropoli italiane od all’estero.

I dettagli descrittivi,soprattutto della sua Pietracupa, generalizzano e caratterizzano le tradizioni dei nostri piccoli borghi italiani;le leggende ataviche sulle streghe e sugli gnomi, le feste patronali, il cibo contadino, le filastrocche dei bambini, gli abiti nei giorni di festa ecc. sono delle “chicche”indimenticabili ed indelebili che fotografano quel mondo contadino degli ultimi due secoli, che e’ andato via,via sparendo, ma che e’stato la partenza dello sviluppo della nostra nazione, diventando storia. L’interessante serata culturale e’ terminata con la lettura di alcuni brani tratti dal libro ,recitati magistralmente da alcuni suoi amici (Ugo, Franca, Cristina, Claudio) ed il lungo applauso finale di tutti i presenti ha salutato con calore Emilia Bianca Saliola che ha dato appuntamento ai suoi lettori il prossimo 11 Agosto, a Pietracupa, per una seconda serata culturale, vicino ai luoghi descritti nel suo libro.

(Prof. Claudio Camillo)