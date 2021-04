“Il vischioso postfascismo”: il Molise dal 1943 al 1946” nella ricostruzione storica di Michele Colabella

di Vittoria Todisco

Libro da maneggiare con cura: “Il vischioso postfascismo – Molise 1943-1946” Editrice Lampo meticoloso e puntuale lavoro di ricerca di cui è autore Michele Colabella, finito di stampare nel gennaio del 2020 che a causa della pandemia è rimasto dimenticato nelle librerie, e riemerso solo in questi giorni per interessamento dell’ANPI Molise che ne ha inserito la presentazione nell’ambito delle celebrazioni del 25 Aprile promuovendo una videoconferenza in diretta su Zona Rossa WebTV.

Perché mai uno scritto, un libro, dovrebbe essere maneggiato con cura?

Perché in questo scritto da Michele Colabella, c’è tutta la nostra storia. Siamo noi i protagonisti non importa se diretti o indiretti ma tutti ugualmente coinvolti nel bene e nel male perché i conti con il passato, purtroppo, tocca farli ai figli, ai nipoti, a quelli delle generazioni venute dopo, obbligati, loro malgrado, a constatare gli errori e i delitti commessi proprio dai genitori o, dai tanto amatissimi nonni. Esamina, conti dai quali non possiamo esimerci se vogliamo che la ricorrenza del 25 Aprile assumi finalmente il carattere della festa, come è giusto che sia, piuttosto che occasione di scontro come purtroppo continua ad accadere.

Il professore Michele Colabella ha insegnato italiano e latino nei licei cittadini ed è stato dirigente scolastico negli istituti superiori del Molise. Ha impiegato diversi anni spendendosi nella ricerca di documenti e memorie ricavate dal fondo archivistico della Prefettura conservate presso l’Archivio di Stato di Campobasso (una miriade di carte affastellate senza una linea di successione temporale o episodica) riuscendo non senza impegno e fatica a comporre un quadro rigorosamente puntuale dei fatti accaduti, rimessi in ordine nella loro consequenzialità a beneficio dei lettori di oggi. Documenti restituiti alla conoscenza collettiva con il distacco emotivo che lo storico è tenuto ad osservare ma con il coraggio di chi intende ripristinare la verità, quella che con molta fretta si è voluta dimenticare fornendo assoluzioni prive dell’obbligo del pentimento. La lettura de “Il vischioso posfascismo” certamente, provocherà interrogativi, casi di coscienza e imbarazzato dolore. Eventi, quelli raccontati, che vanno dall’8 settembre del ’43 fino all’avvio del nuovo sistema democratico repubblicano attraverso le elezioni del 1946 .

L’arrivo degli Alleati fu una festa, almeno in principio. La guerra era finita, i tedeschi si andavano ritirando verso il Nord lasciandosi alle spalle lutti e macerie. Gli Alleati sbarcati in Sicilia andavano risalendo la penisola. La popolazione di Campobasso quella mattina del 14 ottobre 1943 accolse festosamente l’arrivo dei canadesi sollevata dall’idea di essere stata liberata dai tedeschi e contagiata dal folclore del suono delle cornamuse e la inaspettata pioggia di caramelle chewingum cioccolato e sigarette, credendo nell’inizio di una felice rinascita per tutti. Il clima festoso nei confronti degli Alleati che nel frattempo si adoperavano finanche a cambiare di nome alle nostre strade cominciò ad affievolirsi non appena questi si mostrarono più che liberatori, occupanti, prendendo possesso della città, seminando disordine e corruzione oltre a tentativi coercitivi per cancellare il metodo fascista ed instaurare un sistema di educazione alla democrazia al quale, dopo 20 anni di regime, nessuno era più abituato e neanche troppo desideroso di avventurarvisi limitandosi all’esercizio dell’obbedienza invece che assumersi la responsabilità dell’operare. Il solo fatto di essere stati fascisti e di aver ricoperto ruoli e cariche fasciste rappresentavano per gli Alleati motivi sufficienti per l’arresto e la carcerazione degli esponenti di un regime che, insieme al nazismo, aveva trascinato tutto il mondo in un tragico conflitto. Su questo scenario di defezioni e vendette ma anche di feste, bagordi e malcostume si insediò un bieco metodo di trasformismo favorito proprio dal buonismo e dalla voglia di dimenticare il passato da parte di un’ampia fascia della popolazione. Ad approfittarne furono proprio coloro che, già fascisti della prima ora e immancabilmente responsabili come minimo di somministrazioni di litri di olio di ricino, ma anche di più gravi malefatte: soprusi, arricchimento personale avendo praticato indebite appropriazioni di beni confiscati a persone inermi e di tendenza opposta al fascismo, una volta liquidate alla ben meglio tutte le fasi relative all’epurazione e le sanzioni punitive, indossando altra veste, hanno continuato ad esercitare l’attività politica ed abusare del loro potere.

L’elenco dei nomi e dei cognomi di costoro costituisce la parte più amara e beffarda del libro di Colabella, certamente quella che maggiormente susciterà la curiosità dei lettori campobassani e molisani ma, ancora più drammatico è il quadro di dolorosa povertà, di ripetuti oltraggi, ruberie, violenze carnali perpetrate da una parte degli stessi alleati, spesso in combutta con la parte più delinquenziale di questo nostro Molise. E’ questo il clima in cui la popolazione molisana, quella soprattutto delle aree rurali e del basso Molise è costretta a vivere all’indomani della rimozione dei prefetti ritenuti pedine del regime fascista e con essi una larga parte dei componenti degli administrative department . Una serie di rimozioni, trasferimenti, condanne al confino che di fatto hanno generato un vuoto di responsabilità nelle amministrazioni, in tutte, dalla più piccola a quelle più rappresentative del capoluogo provocando il totale blocco dell’esercizio dall’attività amministrativa. Una paralisi che ha costretto la popolazione a barcamenarsi tra il lecito e l’illecito per tirare avanti le proprie esistenze. E’ questo il periodo più duro e tragico, fatto di vendette, defezioni, accuse che portarono molti degli abitanti di questa nostra regione a disamorarsi della politica, a guardarsi attorno con sospetto mentre l’odio si tramutava in vendetta espressa attraverso denunce spesso strumentali oltre che anonime. Un libro da leggere non con il livore o la pruderie del provincialismo ma con interesse didattico seguendo lo spirito attraverso il quale il professor Colabella ha portato a compimento questo suo lavoro che mette in luce un periodo storico che ancora dobbiamo imparare a conoscere per poter correggere false convinzioni che inducono molti nostri giovani ad alimentare nostalgiche ideologie se non addirittura a negare che l’aspetto più nefasto della nostra storia recente sia stato una tragica realtà o semplicemente un’opportuna invenzione.