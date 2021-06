Il virus arretra ancora: Termoli è Covid free

Una buona notizia quella che arriva oggi, 22 giugno, per la città di Termoli. Dopo mesi davvero duri per la città adriatica e l’intero basso Molise finalmente Termoli oggi Covid free. Nessun contagio è stato registrato in città. Una notizia che rincuora e fa ben sperare anche se l’attenzione deve rimanere comunque massima. Per Termoli e l’intero Molise quelli appena trascorsi sono stati mesi duri e molte sono state le vite spezzate da questo virus. Oggi si può iniziare a guardare al futuro con un cauto ottimismo.