Il Villaggio di San Giuliano potrebbe ospitare i profughi ucraini

Le aziende di trasporto molisane potrebbero recarsi al confine con la Polonia e trarre in salvo donne e bambini così come stanno facendo nelle altre regioni italiane

Fuggono, in migliaia. Dalle bombe e da una guerra che, come tutte le guerre, è portatrice di atrocità e morte. Si ammassano al confine e lì, per loro, inizia la ruota della fortuna. I due terzi sono bambini, indifesi, spesso senza i propri genitori. Vengono tratti in salvo da quella parte di umanità ancora degna di essere definita tale. Partono dall’Italia, da tante regioni, e arrivano al confine tra Polonia e Ucraina per caricarsi i cosiddetti profughi. Donne e bambini che scappano dalla guerra. Gli altri, tutti gli uomini dai 18 e i 60 anni, sono arruolati e non possono lasciare il Paese.

Tanti pullman, anche furgoni privati, sono partiti negli ultimi giorni in direzione Polonia per salvare vite umane e portarle da noi. Lombardia, Emilia Romagna, Campania. E il Molise? Potrebbe essere il momento anche per la nostra regione di fare la propria parte. Per questo oggi lanciamo un appello a tutte le aziende private di trasporto: se ognuna mettesse a disposizione un mezzo, si potrebbero salvare centinaia di persone e portarle nella nostra regione. E dove potrebbero essere sistemate? Nessuno in Italia ha a disposizione un Villaggio come quello di San Giuliano di Puglia, pronto ad ospitare almeno 500 persone. Deve essere ristrutturato, è vero. Ma con l’aiuto dell’Europa si potrebbe effettuare un restyling in tempi brevi e dare l’opportunità a 500 esseri umani, la quasi totalità donne e bambini, di vivere dignitosamente. In attesa che cessi la follia umana.

Le casette di San Giuliano sono abbandonate da tempo, ma quelle strutture sono dotate di tutto, così come il Villaggio: c’era la palestra, il minimarket, l’edicola. Basterebbe poco per renderlo dignitoso.

Perché non si può restare indifferenti rispetto alla tragedia che sta colpendo l’Ucraina. Un inferno in terra, soprattutto per i bambini. I quali, ne siamo certi, in Molise e a San Giuliano potrebbero ritrovare il sorriso. red