Il Vietri “sommerso” dai rifiuti, «è ridotto ad una discarica»

La segnalazione del gruppo Basso Molise per il Bene Comune. Immediato l’intervento dell’amministrazione comunale

La foto è stata postata dal gruppo Facebook “Comitato Basso Molise per il Bene Comune” e racconta quella che è la segnalazione che proviene dal Vietri di Larino «che si è trasformato in una discarica». D’altronde basta quell’istantanea a far comprendere la situazione che si sta vivendo in quello che era l’ospedale della zona frentana e che adesso si è trasformato in una sorta di discarica a cielo aperto. «Che tipi di rifiuti sono? Il Vietri di Larino è senza guida! Si tratta di rifiuti pericolosi? Rifiuti sanitari non pericolosi? Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani? Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo? Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo?». L’amministrazione comunale di Larino dal canto suo si è prontamente attivata con la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti affinché gli stessi vengano rimossi nel più breve tempo possibile e la segnalazione è stata inoltrata dalla ditta anche all’Asrem affinché faccia una corretta raccolta differenziata.