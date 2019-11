Il video di Sandro Travaglini di ritorno a casa: «Sto bene, perdonate la mia latitanza»

REDAZIONE TERMOLI

«Sto bene. Perdonate la mia latitanza dovuta alle impervie nazioni in cui mi sono avventurato. Ma vi racconterò tutto. Grazie di cuore a tutti, sono emozionato e senza parola per tutto ciò che avete fatto per me. Non era mia intenzione dare tanta preoccupazione, io ho fatto solo quello che ho detto che avrei fatto». Sono queste le parole del biker termolese Sandro Travaglini postate su Facebook e accompagnate da un video in cui il centauro termolese rassicura e ringrazia tutti. Il centauro era partito per un avventuroso viaggio in Mongolia. Dopo diversi giorni di assenza comunicativa con i genitori questi ultimi avevano esposto denuncia. per 9 giorni Sandro non è riuscito a mettersi in contatto con nessuno salvo poi la buona notizia del gps della moto che era stato agganciato e che dava Sandro di ritorno a casa.