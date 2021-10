Il video dell’orso in paese fa il giro dei social, ma non è in Molise

Sta facendo il giro dei social e delle chat di Whatsapp il video che immortala un orso girovagare per un paese. La ‘catena’ è partita spacciando la località come Rionero Sannitico, in Alto Molise. Ma si tratta di una “bufala” perché è stato girato a Villalago, in provincia de L’Aquila. Immagini certamente suggestive, ma si tratta di una località abruzzese: gli abitanti del luogo lo hanno riconosciuto dalla piazza e alla fine del filmato si intravede una targa con la scritta “Villalago”. Ad ogni modo l’orso, incuriosito e un po’ spaventato, ha spaventato qualcuno, mentre ad altri ha fatto tenerezza. Le meraviglie della natura.