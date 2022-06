Il video dell’arresto di una delle tre persone ritenute responsabili della rapina al Dok

Siamo in grado, grazie a questo video che sta diventando virale su facebook, di mostrarvi la fase concitata dell’arresto di uno dei tre presunti rapinatori che questa mattina (10 giugno) hanno assaltato il supermercato Dok del quartiere San Lazzaro a Isernia. Uno di loro è un ragazzo di colore che viene portato in Questura dagli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile fra gli applausi e la rabbia dei presenti indignati per questo ennesimo episodio che preoccupa molto l’opinione pubblica isernina, ma non solo (CLICCA QUI E LEGGI LA CRONACA DEI FATTI)