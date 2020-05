Il video del “funerale”, presunto focolaio nella comunità rom, fa il giro del web

Un video che sta facendo il giro dei social e di Whatsapp da questa mattina. Un video che testimonia il grande assembramento che c’è stato a Campobasso il 30 aprile in occasione dei “funerali” di una signora appartenente alla comunità rom. Sotto casa della defunta, dietro al feretro, tante persone. E, essendo una data anteriore al 4 maggio, non potevano esserci nemmeno 15 persone. Non poteva esserci nessuno. I condomini hanno ripreso l’accaduto e sembrerebbe abbiano allertato anche chi di competenza. Ma nessun controllo c’è stato sotto all’abitazione. Vigili urbani erano presenti al cimitero, quando ormai, probabilmente, era troppo tardi. Dalla ricostruzione epidemiologica effettuata dall’Asrem, sembra che il focolaio che si è sviluppato tra la comunità rom di Campobasso, sia partito proprio nell’occasione di quell’evento luttuoso. E, le immagini, sono eloquenti. Ci chiediamo solo se maggiori controlli avrebbero potuto contribuire a limitare i danni.