Il viaggio speciale di Lollo ‘L’ambasciatore del saluto’ tocca anche Termoli (FOTO)

Anche Termoli tra le tappe del viaggio ‘speciale’ di Lorenzo Cardone, ‘Ambasciatore del Saluto’ e del suo papà Franco che affrontano questo tour assieme per portare il loro messaggio “senza fretta” con lo scopo di far conoscere le problematiche dell’autismo. “Il mio viaggio ha una finalità, che è quella di educare la nostra società ad abbattere barriere e steccati, aiutando i ragazzi speciali a sentirsi amati. Perché l’Autismo non sia una prigione ma una autentica occasione per conoscere, da questi ragazzi speciali, i loro mondi straordinari, fatti di un tempo senza tempo, dove non si rispetta l’etichetta e vissuto ‘senza fretta’”. Con questo spirito sono partiti da Pescara per quello che è il loro quarto viaggio che li porterà in giro fino al 18 settembre attraverso undici tappe nelle regioni del centro-sud. Continuano a spostarsi solo con il treno e con i mezzi pubblici e, soprattutto #SENZAFRETTA, un modus vivendi che consente a Lorenzo di fermarsi ad ascoltare, per vivere pienamente tutto quello che ha intorno, prima di tutto le persone e le situazioni che si creano con loro. Buon viaggio ‘Lollo’.

