Il viaggio in Italia di Fiorello e il Molise: «Ho trovato Isernia davvero bella»

Il popolare showman si racconta in un’intervista al Corriere della Sera dai tempi del Karaoke ai tour teatrali passando per Radio Deejay

«Dopo il Karaoke ho cominciato a fare i tour. Ho scoperto posti di cui non avevo mai sentito parlare, per esempio Isernia. Dove faccio uno spettacolo, io arrivo sempre un giorno prima perché mi piace andare in giro per cercare di conoscere il posto in cui mi trovo. Beh, io ho trovato Isernia bella, ma proprio bella, con case antiche, vecchissime e c’era anche un giacimento paleolitico sui “primi italiani” che abitavano qui». È un brano dell’intervista, rilasciata al Corriere della Sera dal popolare showman di origine siciliana, ma romano d’adozione, Rosario Fiorello, in cui racconta la sua carriera fin dagli esordi.

«Si è scoperto che l’Homo heidelbergensis della comunità di Isernia – si legge ancora nell’intervista – possedeva straordinarie capacità: riuscì ad adattarsi a un ambiente apparentemente inospitale, lavorava la pietra e le ossa di animali per produrre strumenti di lavoro ed era un abilissimo cacciatore. Per me tutte cose nuove».