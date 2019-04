‘Il Viaggio’ arriva a Bruxelles

REDAZIONE

l film “Il viaggio”, diretto dal regista Alfredo Arciero e prodotto dalla INCAS di Campobasso sarà a Bruxelles martedì 9 aprile per una proiezione speciale nella sede del Parlamento Europeo. La pellicola fu girata sulla tratta ferroviaria Carpinone Sulmona ed uscì in sala lo scorso anno, con un’ottima risposta di pubblico non solo in Molise, ma anche in molti cinema italiani. Un film che rappresenta il tentativo di promuovere, attraverso il cinema, le meraviglie del nostro Molise e le sue notevoli potenzialità dal punto di vista turistico e paesaggistico. È da sottolineare anche il valore economico di questo progetto filmico e la sua ricaduta occupazionale: per la lavorazione de “Il viaggio” furono assunte circa 80 persone, per il periodo di lavorazione. Un successo anche per la critica e per gli addetti ai lavori, considerando che il lungometraggio di Arciero ha ottenuto diversi riconoscimenti internazionali in quindici festival con premi vinti e selezioni ufficiali da Caracas a San Diego, da Amsterdam a Sidney, passando per Napoli e Berlino. La trasferta bruxellese prevede la partecipazione del cast artistico del film alla proiezione che si terrà alle ore 14.30 del 9 aprile presso la sede del Parlamento Europeo; Saranno presenti in Belgio il regista Alfredo Arciero, gli attori protagonisti Fabio Ferrari, Angelo Orlando, Daniela Terreri, Marco Caldoro, Danila Stalteri, Sergio Sivori, Barbara Petti i referenti della Produzione Roberto Faccenda, William Mussini e Francesco Vitale. Ma gli incontri istituzionali non finiscono qui, infatti il gruppo della INCAS Produzioni il giorno 10 sarà anche nella Sede Regionale del Molise presso l’Unione Europea e incontrerà una delegazione regionale molisana, per far omaggio di alcune copie in DVD del film da conservare nella biblioteca della sede di rue de Toulouse, e all’Istituto Italiano di Cultura, dove sarà accolto dall’Addetto Culturale dell’Ente belga del Ministero degli Esteri. L’evento di promozione del film è promosso e sostenuta dall’on. Rosa D’Amato, Europarlamentare, membro della Commissione per lo sviluppo regionale, e dal Senatore Fabrizio Ortis, da sempre convinto sostenitore della necessità di promuovere lo sviluppo delle zone rurali, ricche di risorse incontaminate. «Quale miglior modo di far conoscere il territorio se non esportare le sue eccellenze fuori dai confini regionali e nazionali?».