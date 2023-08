Il viaggio adottivo: il (non) sistema e le sue criticità

Il contributo delle avvocatesse Iolanda Sorvillo e Daria De Luca, esperte di diritto di famiglia e minorile, per la rubrica ‘Alesia ed i suoi compagni di viaggio’

Il tema che si intende affrontare con questo contributo, seppur già ampiamente noto, non è mai stato veramente discusso. In una società in cui l’unico obbiettivo è la conservazione della “Sagrada Familia” e, non la benevolenza che contraddistingue l’unione dei suoi componenti. Un contesto sociale abbastanza discutibile dove, evidentemente, APPARIRE è più importante di ESSERE! Quando si parla di adozione necessariamente, si discute del concetto di “famiglia”. Essere membro di una famiglia, per quanto semplice nella sua naturalezza, impone, comunque, un riconoscimento del “sé” come membro di un gruppo-famiglia. Un riconoscimento narrato dalla consapevolezza del “poter essere” ciò che si è, e soprattutto “poter dare” quanto si ha, in quanto membro della stessa unione. Nella famiglia adottiva il senso morale e fattivo del “riconoscersi” è elemento portante dell’equilibrio relazionale. Il “riconoscersi” è, o dovrebbe essere, pensato, voluto, affrontato, e accettato. Risultato di un vero percorso interiore ed esteriore che consente, naturalmente, di accogliere un nuovo membro in una realtà familiare già matura ed equilibrata. Accogliendo, così, la possibilità di ripristinare gli assetti familiari, accrescendo il concetto di amore.

Se si pensa che esprimere le proprie emozioni dovrebbe essere qualcosa di naturale e semplice, quanto detto può sembrare banale, ma non sempre lo è. Ogni emozione merita di essere espressa e trasmessa al prossimo nella purezza che la contraddistingue, e non sempre ci si riesce da soli. Pertanto, nasce la necessità di essere sostenuti da professionisti specializzati nel settore, sia nella fase iniziale del percorso emozionale dell’adozione, ma soprattutto dopo, quando si diventa “famiglia”. Il sistema adottivo è un sistema complesso, che viene compiutamente disciplinato per la prima volta dalla Legge n. 184 del 1983, ma ancora oggi NON privo di lacune nella sua concreta attuazione. Lascia molto pensare già,che la nascita di questa disciplina risale a ben quaranta anni fa. È, dunque, un sistema che impone un ripristino totale, dettato soprattutto da un contesto socio-culturale in evoluzione, che per molti versi non rispecchia più l’impostazione di una disciplina così datata,da rendere evidenti non poche lacune, anzi! Possiamo affermare, grazie all’esperienza professionale e non, che il punto più lacunoso e meno considerato del percorso adottivo è il post adozione: momento simbolo dell’intero percorso, ovvero quando “nasce una nuova famiglia”.

Le emozioni che ne derivano,sono tante e confuse, si va dall’adrenalina iniziale allo sconforto dovuto all’attesa per l’arrivo di un figlio. Ebbene, vivere tutte queste emozioni, per quanto ci riguarda, è comunque necessario affinché il percorso sia sentito, voluto e vissuto. Sono le EMOZIONI, che caratterizzano il nuovo equilibrio familiare e morale, la realizzazione di un sogno permesso solo grazie a queste. Nel post adozione, le lacune sono raccontate proprio dalla voce delle famiglie adottive, le quali passano da un periodo di guida e assistenza costante ad uno “stato di abbandono”, quasi totalizzante, da parte dei servizi e delle figure che dovrebbero supportare la nuova famiglia. Le criticità espresse dai protagonisti del percorso meriterebbero di essere espresse a voce alta, per far sì che gli organi competenti ascoltino e siano risolutori delle problematiche che ne derivano, per far sì che il percorso adottivo possa proseguire verso una nuova forma di amore: la genitorialità. Quindi ,certamente affermiamo, che la più grande lacuna del percorso , meritevole di tutela e azione immediata, è il mancato sostegno. Un sostegno da ampliare,se non creare, nel percorso emozionale: prima, durante e, soprattutto, dopo. Considerando che gli adottanti per ogni singola fase vivono un obbiettivo stato di fragilità,soprattutto nel post adozione,quando arriva il bambino/a. Sostenere semplicemente, significa “mantenere una persona nella giusta posizione affinché questa non cada.” Ogni singola parola esprime sufficientemente il concetto. Nella prassi più comune, i successi o meno del percorso vengono attribuiti alla responsabilità esclusiva della coppia. Sbagliato!

I successi ottenuti non dipendono solo dalle capacità espresse dai genitori, ma anche dal sostegno e monitoraggio costante, attività per le quali si dovrebbero adoperare i professionisti del settore. Un sostegno indubbiamente fondamentale. Sul nostro territorio sono indubbiamente presenti proposte di progettualità che prevedano questo momento così delicato ed intimo. Progetti che, spesso, non vengono apprezzati o approvati da chi di competenza (…ma questo è un altro discorso). Ciò comporta una crescita soltanto apparentemente evolutiva del contesto sociale, ma non fattiva. Invitandoci così,a a riflettere su quanto il concetto di famiglia nata dall’adozione sia ancora poco ben compreso o, comunque, poco accettato. Quando si parla di adozione in senso stretto, si è affascinati dall’idea (“della buona azione”) del bene da trasmettere al minore. Tale reazione, oltre ad essere figlia di un certo retaggio culturale, va a sminuire ed appiattire tutte le sfaccettature che contraddistinguono il percorso adottivo. Vivere il percorso verso l’adozione è meravigliosamente pluriemozionale, ma vivere il post lo è ancora di più! E per quanto meravigliose, le emozioni, tutte, per essere ben vissute necessitano condivisione, una condivisione sana e professionale che possa permettere di viverle e trasmetterle serenamente.

Detto ciò, è opportuno evidenziare come lo scopo principale del sostegno post adottivo, nell’ottica di gestire e prevenire i fallimenti e le crisi adottive, è quello di sostegno alla famiglia affinché si crei un buon attaccamento e un solido legame di appartenenza e riconoscimento tra genitori e figli. È un delicato viaggio, in cui si incontrano due storie di dolore, perdita e vuoto, che dovrebbero darsi la possibilità di trasformarsi in bellezza. Quando ciò non accade, è un fallimento per tutti noi, come società in grado di accogliere e sostenere le famiglie che nascono.

“Questi bambini nascono due volte, la prima in un mondo che ha reso tutto più difficile, la seconda dipende da quello che voi darete”.

Difatti, i bambini che arrivano in adozione hanno un “invadente” bagaglio di esperienze traumatiche e dolorose. Devono imparare nuovamente a fidarsi di due figure di riferimento, estranei al primo incontro, che diventeranno i loro genitori.

Sono bambini che devono fare un “viaggio inverso”, perché le esperienze vissute li hanno resi bambini “adultizzati”. Quindi, i genitori devono aiutarli a riappropriarsi della loro infanzia.

Questi bambini devono imparare a lasciarsi amare, che è ben più complesso che donare amore. Devono imparare a non negare i loro bisogni e solo un genitore preparato e adeguatamente formato può sviluppare la sensibilità necessaria per la giusta forza d’animo e determinazione, tali da non scoraggiarsi dinanzi alla prima sfida che il figlio metterà in atto. E’ necessario, quindi, che siano i genitori gli adulti del viaggio, a lavorare su sé stessi con il supporto dei professionisti dell’ equipe adozioni, manifestando tutti i dubbi e le paure, affrontandole prima dell’arrivo del figlio.

Intervenire,quindi, affinché si crei una vera e propria Rete socio-psico-giuridica, di intervento-sostegno, con lo scopo di affiancare la famiglia in tutte le fasi del percorso, divenendone i depositari della storia dei suoi membri, attraverso interventi “cuciti” sulle esigenze del singolo gruppo familiare. Un “gruppo”, che diventa unito vivendo le tre fondamentali fasi relazionali: CONOSCERSI-FIDARSI-AMARSI.

Solo attraversandole intensamente si può arrivare ad amare. L’amore diventa strumento di unicità e forza del rapporto; accettazione di ciò che realmente si è, e non per come lo si è immaginato. Attraverso gli occhi, ora, finalmente, tutti riusciranno ad ammirare la loro unicità.

IOLANDA SORVILLO e DARIA DE LUCA

Presentazione delle autrici

Siamo Iolanda Sorvillo e Daria De Luca, due avvocati di Napoli, specializzate nel diritto di famiglia e minorile, adozioni nazionali ed internazionali. Per entrambe, questo ramo del diritto è sempre stato quello maggiormente ricco di “umanità”, basato sull’aspetto relazionale più puro che ci possa essere, ovvero la Famiglia. Unendo le nostre forze e le nostre competenze abbiamo creato una prima Guida sugli aspetti legali e pratici del percorso verso la genitorialità adottiva, “Viaggiare verso l’adozione: guida agli aspetti giuridici con consigli pratici”. E, adesso, siamo in procinto di pubblicare un libro emozionale, proprio sulla parte più delicata di questo viaggio (o, forse, dovremmo dire di questo inizio): la creazione di una nuova famiglia, ovvero il post adozione (“Viaggiare verso l’adozione. Nasce una nuova famiglia”).