Il “Vespa Tour” edizione 2019: uno stile di vita su due ruote

Il desiderio di promuovere il mito della Vespa sul nostro territorio non conosce soste, e per questo il Vespa Club Campobasso ha organizzato il “1° Molise Vespa Tour 2019”. Nel dettaglio l’evento ha comportato la visita di vari siti molisani di interesse storico, preselezionati e che ogni socio-iscritto poteva raggiungere da solo, oppure organizzandosi in gruppo, non solo durante i canonici giorni dei raduni o delle uscite organizzate, ma in piena autonomia ed in momenti diversi del proprio tempo libero. Nell’arco del periodo Maggio – Ottobre 2019, i circa 20 iscritti hanno percorso oltre 5000 Km in sella alle nostre beneamate Vespa raggiungendo e visitando le bellezze della nostra regione, posti a volte anche sconosciuti, così come dichiarato dal socio Luison Fiani in occasione delle premiazioni. La classifica finale ha visto prevalere il socio Luison Fiani con 696,2 km percorsi per un totale di 14481 punti, al secondo posto si è classificato il socio Franceschini Rocco Guido con 600,21 km percorsi e 9603,4 punti, mentre al terzo posto il socio Di Nallo Giovanni con 483,5 km percorsi e realizzando 7736 punti. Apprezzando l’iniziativa, tutti i soci presenti si sono dati appuntamento al prossimo anno per la seconda edizione del Molise Vespa Tour.