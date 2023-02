Il vescovo De Luca in visita nelle stalle delle Associazioni dei Carri di Ururi

Giornata ricca di emozioni quella di ieri, giovedì 2 febbraio, per le Associazioni dei Carri di Ururi che hanno accolto, monsignor Gianfranco De Luca, Vescovo della Diocesi di Termoli – Larino, in visita pastorale presso le stalle. “È stato un pomeriggio intenso -hanno fatto sapere il sindaco di Ururi, Laura Greco- che ha senza dubbio rafforzato il legame tra la Diocesi e la nostra realtà soprattutto dal punto di vista storico-culturale. Senza sosta continua il cammino per la realizzazione della Corsa dei Carri del 2023, che si è arricchita con questo prezioso incontro”.