Il vento spezza un albero che finisce sulle auto in sosta

TERMOLI

Intorno alle 22 di ieri un grosso albero è caduto su alcune auto in sosta in via Brasile a Termoli. Probabilmente a causa del vento che nella tarda serata di ieri imperversava sulla cittadina adriatica il grosso pino si è letteralmente spezzato alla base precipitando sulle auto in sosta.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a tagliare l’albero e liberare le auto. Sul posto anche i Carabinieri della vicina caserma e il sindaco Roberti che ha voluto rendersi conto di persona di quanto accaduto.