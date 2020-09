Il vento rivela la solita inciviltà: rifiuti abbandonati per strada

Certo il vento di maestrale che dalla tarda mattinata di oggi, 25 settembre, sta soffiando sul basso Molise non ha reso le cose più facili. Sotto la lente dei residenti del centro di Termoli va a finire di nuovo la situazione di pulizia delle strade. Il vento, come detto, ha sollevato e reso ancora più evidenti i rifiuti che campeggiano a bordo della strada (come mostra la foto inviata da un nostro lettore). Una situazione che viene incrementata anche dai rifiuti abbandonati a terra dagli incivili di turno, come nel caso delle bottiglie di birra lasciate per strada. La speranza dei residenti è che si possa intervenire al più presto per aumentare i passaggi di spazzamento.