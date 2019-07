Il vento “abbatte” un autotreno: traffico in tilt sulla Statale 16

REDAZIONE TERMOLI

E’ stato il forte vento e la pioggia che in quel momento imperversavano sulla Statale 16 ad “abbattere” un autotreno. L’incidente si è verificato all’altezza del Comune di Petacciato, al chilometro 529.700. A fare ribaltare il mezzo pesante è stato il forte vento. Tanto spavento per il conducente ma fortunatamente nessuna conseguenza di rilievo mentre la circolazione è andata in tilt. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e il personale dell’Anas.