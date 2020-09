Il Venafro è in testa nell’eccellenza molisana a punteggio pieno dopo due giornate

Ne parliamo col bomber Patriciello e mister Capaccione del Venafro, entrambi fiduciosi per la stagione appena partita

Patriciello, bomber del Venafro : “Dopo Isernia e Capriati, sulla carta più agguerrite, ci siamo noi nell’eccellenza molisana di calcio. Daremo filo da torcere a tutti sino alla fine ed al termine si tireranno i conti. Credo comunque che il Venafro disputerà una stagione più che dignitosa, sperando ovviamente di disporre quanto prima del nostro rettangolo di gioco, il “Del Prete” di Venafro, dove non giochiamo da oltre un anno per i lavori di ristrutturazione che sembrano finalmente in dirittura d’arrivo. Speriamo di tornarci a giocare nella prossima gara interna col Termoli !”. Così il bomber del Venafro Roberto Patriciello, andato a segno anche sabato scorso sul neutro di Cerro al Volturno contro il Gambatesa, infilando di testa la porta ospite ed aprendo le marcature della propria squadra, completate poi dal giovane Felace. Ancora l’attaccante venafrano : “Siamo una squadra giovane ed in buona parte rinnovata, ma in campo dimostriamo di saper fare cose buone. Siamo partiti col piede giusto a Baranello, col secco 3 a 0 a nostro favore, ed abbiamo proseguito altrettanto bene col 2 a 0 a spese del Gambatesa a Cerro. Siamo al momento primi in classifica in coabitazione a punteggio pieno e speriamo di restarci a lungo. Sabato a Sesto Campano ci aspetta un impegno delicato, ma speriamo di cavarcela”. Quindi altra voce in casa venafrana, quella di mister Peppe Capaccione. Che voto dà alla sua squadra dopo due gare di campionato, chiediamo al tecnico campano ? “Un bel 6 e mezzo, ampiamente meritato !”, ribatte prontamente Capaccione con un largo sorriso. Un suo giudizio sulla partita vinta a Cerro col Gambatesa ? “Siamo partiti bene nel primo tempo, passando in vantaggio e controllando agevolmente il macth. Poi però, come accade pur non volendolo, ci siamo un tantino adagiati e gli avversari sono venuti fuori, senza però mai impensierirci seriamente”. Come giudica questo Venafro 2020/2021 che le è stato affidato ? “E’una squadra giovane e in gran parte nuova. Tutti comunque stanno dando soddisfazioni. Quando alziamo il giro del motore, diventiamo pericolosi. La prima regola che raccomando ai miei giocatori è di non abbassarsi mai troppo e non arretrare, ma di continuare a tenere il gioco”. Venafro al completo, o serve qualcos’altro ? “A giorni dovrebbe rientrare l’attaccante Napoletano, sin qui fuori per infortunio, ed intanto la società sta cercando di accasare il centrocampista senegalese Wade, uomo di esperienza. Ad ogni modo proseguiamo bene come stiamo e vedo un futuro alquanto roseo”. In chiusura da dire che in settimana il Venafro se la vedrà due volte col Sesto Campano : mercoledì (h 15.00) sul neutro di Capriati al Volturno per Venafro/Sesto di Coppa Italia (entrambe le squadre sono già qualificate al turno successivo, per cui il match servirà solo per vedere chi sarà la prima e chi la seconda del girone) e sabato a Sesto Campano per il campionato di Eccellenza.

Tonino Atella