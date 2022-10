Il Vastogirardi supera il Trastevere, molisani primi in classifica

Asd Vastogirardi 1 – 0 Trastevere

9 ottobre 2022, 6^ giornata Campionato Serie D- Girone F, stadio “Di Tella” Vastogirardi

Marcatori: Gallo (V. 7’pt)



Le formazioni

ASD VASTOGIRARDI

Petriccione, Canale, Gallo (Sergio 27’st), Gargiulo, Ruggieri, Grandis, Fiori (Modesti 27’st), Iacullo (Ciocca 16’st), Lorusso (Bentos Vasquez 36’st), Calemme, Hernández.

Panchina: Piga, Panaro, Sciarretta, Maione, Mocanu.

All. Tommaso Coletti



TRASTEVERE CALCIO

Semprini, Cervoni, Avellini (Berardi 1’st), Santovito (Lo Porto 27’st), Massimo, Giordani (Carta 1’st), Bertoldi, Crescenzo, Alonzi, Tortolano (De Costanzo 34’st), Briatico (Calderoni 27’st)

Panchina: Imbastaro, Cesari, Santilli, Scudieri.

All. Franco Cioci



La terna arbitrale

Di Loreto (Terni), Cardinali (Perugia), Giovanardi (Terni)



Note

Giordani (T. amm. 16’pt), Crescenzo (T. esp. per proteste 28’pt), Iacullo ( V. amm. 32’pt), Calemme (V. amm. 34’pt), Avellini (T. amm. 35’pt), De Luca (T. all. in seconda esp. per proteste 41’pt), Gallo (V. amm. 17’st), Carta (T. amm. 20’st), Avellini (V. amm. 21’st), Ciocca (V. amm 29’st)



La cronaca della gara

Nei primi minuti della gara il Trastevere parte con un forte pressing che costringe gli undici di casa del Vastogirardi a ritirarsi in difesa e controllare gli attacchi. Improvvisamente però la partita assume una sfumatura completamente diversa quando Fiori recupera una rimessa lunga di Petriccione, e la scodella poi dalle parti di Hernandez al fondo: l’undici altomolisano controlla e serve Gallo nell’area piccola. Il 3 non sbaglia e la piazza angolata al secondo palo, imprendibile per Semprini. La sortita vincente accende la miccia e il pressing avversario continua ancora più deciso. Brivido al 13’ quando la difesa di casa pasticcia in area piccola ma tra l’intervento di Petriccione e di Ruggieri miracolosamente il Trastevere non riesce a metterla dentro. Gli animi si scaldano e gli atteggiamenti fallosi costano agli ospiti prima un giallo su Giordani poi l’espulsione di Crescenzo per proteste. Fioccano i cartellini attorno alla mezz’ora da ambo le parti in una partita che in questa fase appare molto tesa. L’assenza dell’undicesimo uomo si sente e il Trastevere accusa, col Vastogirardi che forte del vantaggio numerico e di reti si fa pericoloso diverse volte. Nel finale della prima frazione si va in una fase conservativa ma gli umori restano pesanti, con l’espulsione di De Luca, l’allenatore in seconda degli ospiti.



Mister Cioci decide per un doppio cambio alla ripresa inserendo Berardi e Carta in luogo Avellini e del già ammonito Giordani. Per un soffio al 4’st Canale non riesce a mettere dentro la palla del 2-0 quando con una splendida prima intenzione dal centro prova la conclusione su passaggio di Fiori. Pericolosa punizione dal limite dell’area assegnata al Trastevere per fallo di Ruggieri, disinnescata però dalla barriera al 7’st. Nulla di fatto anche sul corner successivo. Girandola di cambi quando mancano tre giri di lancette alla mezz’ora. Vicinissimi al raddoppio gli undici di Coletti quando Sergio di testa tenta l’insacco ma Semprini s’inventa un paratone e salva la porta: un minuto dopo, ormai in pieno recupero, ci riprovano gli altomolisani senza concludere. Altri tre giri di lancetta e la difficile e sentita gara termina sull’1-0, meritato e combattuto fino all’ultimo secondo, con il Vastogirardi che conquista la testa della classifica a quota 13 punti.