Il Vangelo: roba per piccoli

XIV Domenica del tempo ordinario (A)

Mt 11, 25-30

La liturgia delle scorse domeniche ci ha fatto riflettere sugli insegnamenti (contenuti in Mt 10) con i quali Gesù ha preparato i suoi discepoli alla loro missione di evangelizzazione. I versetti che stavolta ci vengono proposti sono riferiti invece al loro ritorno, come attesta Luca ( cfr. Lc 10,17-21). Leggendoli, la prima cosa che salta all’attenzione è il riferimento ai “piccoli” (νήπιος, népios, bambini letteralmente) primi destinatari della Salvezza. Sono coloro che guardano il mondo con cuore semplice e puro, senza i filtri dei condizionamenti culturali e delle precomprensioni, spesso avvelenate da pregiudizi e odio trasmessi per generazioni. Per far sì che il Vangelo rivoluzioni la propria vita occorre rivivere una rinascita e conseguentemente anche un’infanzia spirituale (cfr Mt 18,3; 19,14; Mc 10,14; Lc 18,16). A tal proposito l’apostolo Pietro raccomanda alle sue comunità “Come bambini appena nati bramate il puro latte spirituale, per crescere con esso verso la salvezza (1Pt 2,2).

+In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza.+

Forse mi sbaglio, ma non credo esista una fede per cui si è scritto così tanto, suscitando fin dall’antichità una tale quantità di studi e ricerche. E’ difficile immaginarlo, ma non è sempre stato così. Il cristianesimo ha origini umili, così tanto che ancora nel corso del secondo secolo, dall’allora famoso filosofo Celso, veniva definito un credo senza “logos”. ovvero: senza dottrina e argomentazioni sufficienti a dargli uno spessore culturale che potesse elevarla al rango delle altre fedi; l’emergente religione restava così, per il suddetto filosofo, poco più che un rozzo culto superstizioso. Nonostante l’attacco di menti eccellenti, Il cristianesimo nasce e si diffonde come estrema Speranza degli ultimi, i quali avevano trovato una realtà religiosa in cui la loro condizione non era interpretata come disgrazia divina e mancanza di dignità; non solo i poveri e gli emarginati trovavano accoglienza e sostegno presso i cristiani. Nei vangeli si legge che Gesù era seguito da folle, ma era gente che non contava, i pochi notabili che aprivano il cuore alle parole del Maestro si avvicinavano a lui di nascosto (Cfr. Gv 3, 1), oppure perchè mossi dalla disperazione (Cfr. Mc 5,21-43). Anche oggi il Cristianesimo si indebolisce dove abbonda la ricchezza ed il potere e prospera nei paesi poveri. Quando, prima con Costantino nel 313 e poi , in modo definitivo con Teodosio attraverso l’editto di Tessalonica del 380, la Fede del Vangelo viene elevata a religione di stato, si è fatto tanto perchè divenisse degna di un imperatore. Solo in quell’epoca Sono stati elevati fastosi templi (San Giovanni in Laterano costruita tra il 318 e il 324 è la prima grande basilica), sempre in questo periodo la liturgia ed i paramenti sacri si sono arricchiti di un’estetica che sempre più testimoniava in terra la Gloria divina e le biblioteche cominciavano ad essere riempite di trattati teologici. Questo è stato un bene? L’equilibrio ed il senso del limite vanno mantenuti anche quando attraverso l’arte e l’architettura rendono gloria a Dio? Forse, ma solo quando, per tale motivo, entriamo in contraddizione con ciò che si professa. Certamente questo aspetto ha avuto un ruolo molto importante nella divisione dei cristiani, oltre che nella nascita e nella diffusione delle eresie.

+Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.+

Sembra di leggere un passo di Giovanni, tanto è profonda la teologia di queste parole. Il versetto 27 ha una chiara connotazione trinitaria che evidenzia la logica dell’amore e del dono, anche se Gesù sta usando il termine conoscenza: il Padre si dona al Figlio e questi a noi rivelandoci (e quindi comunicandoci) la divinità (notare: ciò afferma implicitamente che Gesù è Dio). Queste argomentazioni venivano trattate con molta prudenza dalla cristianità antica, ecco perchè venivano espresse in modo enigmatico, il mondo ancora non era pronto per accogliere un concetto così rivoluzionario, specie per il mondo giudaico. Per quanto l’argomentazione teologica sia importante per l’esplicazione del mistero divino, l’evento dell’incarnazione ci impone di non perdere mai di vista quello che, nella tangibilità della carne, è stato Gesù: tutta la sua vita è Rivelazione del Padre. Per aver parte a questa conoscenza vivificante (anzi divinizzante), non è necessario un approccio metodologico di tipo scientifico (che allora nemmeno esisteva), ma bisogna stabilire una relazione con il Figlio, tale mediazione è resa possibile dalla comunità cristiana, dalle Scritture, dai doni della Grazia e i sacramenti, ovvero tutti i mezzi attraverso cui lo Spirito agisce ordinariamente e straordinariamente.

+Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.+

Gesù si sta probabilmente rivolgendo a quei discepoli delusi e frustrati per gli scarsi risultati della loro missione. Tutta via con queste parole, sottolinea ancora quali sono i destinatari del suo messaggio. La condizione ottimale per accogliere la salvezza è il sentire la forte necessità di essere salvati, in questa situazione si intuisce che Egli è il bene indispensabile, persino più importante della vita (cfr. Mt 16,24-27). Per questo gli sfiduciati e gli oppressi sono privilegiati: essi sono coloro che spesso vengono salvati dalla fede (alcuni esempi: MT 8,13; 9,22; 15,28. Mc 5,34; 10,52. Lc 7,50; 8,48; 17,19; 18,42; 22,32), proprio la loro condizione di estrema necessità li aiuta a riconoscere in Cristo l’unica vera Speranza. Certamente in nessuno degli esempi citati la fede è stata preceduta da una vera conoscenza dottrinale, gli uomini e le donne protagonisti di questi episodi hanno riconosciuto Gesù con altri mezzi, invisibili alla ragione. Gesù spiega altrove che la Grazia difficilmente può manifestarsi a chi non manca niente (Mt 19,23); bisogna però tener conto che il concetto va al di là della condizione economica (anche un ricco può sentirsi in necessità e vedere in Cristo l’unica speranza).

+Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».+

Il Giogo era un oppressivo strumento di costrizione utilizzato sui buoi, attraverso di esso i loro padroni potevano strumentalizzarli a loro vantaggio. L’attrezzo si presta benissimo all’analogia che Gesù vuole applicare: la Torah (insegnamento autorevole) era diventata legge: un sistema dottrinale e legale che imbrigliava la volontà del popolo (cfr. Gal 5; Atti 15, 10). Gesù propone un Giogo alternativo a quello degli scribi e dei farisei: farsi servi dell’Amore, di Dio (l’essere per l’altro), piuttosto di chi non pensava che a se stesso. Ma perchè questo paragone così stridente? Perchè il Cristo doveva servirsi di uno strumento di umiliante sottomissione per descrivere la sequela che egli stesso stava proponendo? Ancora una volta tutto si spiega con la logica dell’amore. Chi si dona quotidianamente ai propri cari, certamente fatica, ma, nel contempo, prova gioia. Così il giogo proposto da Gesù, quello della Carità, che è sì servitù, ma anche libertà e gioia, quella che lui stesso ha testimoniato nel suo pellegrinaggio terreno.

Felice Domenica

Fra Umberto Panipucci